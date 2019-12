«Black Friday» | Roma e Milan chiudono le porte ai giornalisti del Corriere dello sport

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lae illedei centri di allenamento, Trigoria eello, aideldopo le polemiche sul titolo di apertura di oggi, «», in cui annunciava la supersfida di domani Inter-con le foto dei due principali giocatori di colore delle due squadre, Lukaku e Smalling, e il titolo che appunto giocava con il doppio senso. In seguito alla prima pagina con il titoloassociata a una foto di Smalling e Lukaku, l’#ASe il @AChanno scelto di negare all’accesso al centroivo.Il comunicato: https://t.co/oh8uDYEvSi pic.twitter.com/dbuXB127nK— AS(@OfficialAS) December 5, 2019 «​Crediamo che tutti i giocatori, i club, i tifosi e i media – scrivono in un comunicato congiunto le due società – debbano essere uniti nella lotta contro il razzismo nel mondo ...

