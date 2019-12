Black Friday razzista | Zazzaroni se la prende col web | «Avete il veleno dentro»

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Bianchi, neri, gialli. Negare la differenza è il tipico macroscopico inciampo del razzismo degli antirazzismi”. Ivandifende il suo “”, il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport di oggi che sta facendo il giro del mondo come esempio di “terribile” (così l’ha definito la Bbc) inciampo in odore di razzismo involontario. La Roma ha immediatemente protestato, e sui social è scoppiata la protesta. Dopo la Roma, ci sono i tweet di denuncia del Milan e della Fiorentina. Ed è l’apertura del sito della Bbc. E con i social il direttore del Corsport se la: “Piattaforme digitali? Direi pattumiere. Truccate da rancori nobili. Sdegno a buon mercato. Un bel pensiero al giorno toglie il medico di torno. Eserciti di benpensanti di questi tempi affollano il web per tingersi di bianco le loro anime belle. ...

