“Black Friday” | adesso si esagera | Roma e Milan vietano l’accesso ai giornalisti del

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lae ilchiudono le porte dei centri di allenamento, Trigoria eello, aidel Corriere dello Sport dopo le polemiche sul titolo di apertura di oggi, ‘Black Friday‘, in cui presentava la sfida di domani Inter-con le foto dei due principali giocatori di colore delle due squadre, Lukaku e Smalling. Questo il comunicato delle due società a tal proposito: “Crediamo che tutti i giocatori, i club, i tifosi e i media – scrivono in un comunicato congiunto– debbano essere uniti nella lotta contro il razzismo nel mondo del calcio ed è responsabilità di tutti noi essere estremamente precisi nella scelta delle parole e dei messaggi che trasmettiamo. In risposta al titolo “Black Friday” pubblicato oggi dal giornale, lae ilhanno deciso di negare al Corriere dello Sport l’accesso ai centri ...

