Biblioteche Roma | nel 2020-2022 1 | 5 milioni per innovazione e libri

(Di giovedì 5 dicembre 2019)– L’Istituzione dellediavra’ per il prossimo trienniola disponibilita’ di un contributo agli investimenti di 1,5di euro. In totale 500 mila euro in piu’. Risorse importanti che saranno utilizzate non solo per l’ammodernamento di attrezzature e arredi ma anche per l’acquisto diin diversi ambiti linguistici e per la crescita e l’aggiornamento del patrimonio bibliografico di tutta la rete cittadina con particolare attenzione alle iniziative promosse e organizzate in occasione delle celebrazioni dell’anno rodariano. Nel precedente triennio 2017-2019 sono stati spesi un milione di euro, di cui 310 mila euro per l’acquisto di attrezzature e strumentazione informatiche: pc, tablet e portatili destinati alle mediateche ed alle postazioni Opac/Biblio Tu e 700 mila per ammodernamento ...

