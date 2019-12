ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Il Pd invita a chiederealPd di? Non lo so,chechiedere“. Risponde così alla giornalista Maria Latella, nel corso di “24 Mattino”, su Radio24, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, a proposito della revoca dell’obbligo di dimora stabilita dalla Corte di Cassazione nei confronti di Andrea Carletti, ilPd di, accusato di abuso di ufficio e di falso per l’affidamento di locali per la cura di minori, nell’ambito dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sul presunto sistema di affidi illeciti di minori scoppiato in Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. La deputata spiega: “Nonsichiedere, innanzitutto perché la revoca dell’obbligo di dimora alCarletti non vuol dire che non ci sia un procedimento nei confronti ...

Angelika666969 : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Chiedere scusa al Pd per Bibbiano? Neanche per idea. Il giudizio finale spetta ai giudici» - danieleverone11 : RT @fattoquotidiano: Bibbiano, Meloni: “Chiedere scusa al sindaco Pd? Credo che nessuno debba farlo. Governo? Cadrà nella stagione prossima… - divorex82 : RT @fattoquotidiano: Bibbiano, Meloni: “Chiedere scusa al sindaco Pd? Credo che nessuno debba farlo. Governo? Cadrà nella stagione prossima… -