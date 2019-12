Belen Rodriguez ignora Andrea Iannone? La reazione inaspettata

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019)e Stefano De Martinono? Il retroscena Uno strano incontro pere Stefano De Martino. In base quanto riportato dal numero in uscita del settimanale Oggi infatti, la bella showgirl e il marito si sarebbero trovati a Milano nello stesso locale in cui cenava. A sorprendere però non sarebbe stato tanto l’incontro tra gli ex, ma il fatto che i due si sarebberoti. Il noto settimanale riporta infatti queste parole: “La modella e il ballerino sono stati immortalati durante una serata trascorsa con la sorella di, i loro genitori e il piccolo Santiago, che ha rischiato di essere funestata dalla contemporanea presenza nel locale dell’ex”. Sulla rivista è riportato inoltre un retroscena sull’incontro tra: “Per la serenità di tutti il gruppo...

notizieoggi_com : Belen Rodriguez, super sexy nella nuova collezione di intimo: che schianto in lingerie!- - MyBeautyBlogEly : Ritratto di Belen Rodriguez - lazarismo : RT @_FciEmme: Milanisti senza dubbio, avrebbero creduto pure a Belen Rodriguez che voleva dargli il culo per il semplice fatto che lo dicev… -