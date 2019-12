Bazzano | custode sente dei rumori e spara uccidendo un uomo | si valuta la legittima difesa

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Unha perso la vita all'alba di questa mattina, 5 dicembre, in seguito a un presunto tentativo di furto. Uno dei custodi di una villa in campagna aha sentito deiprovenienti dall'esterno e hato cinque colpi di arma da fuoco. Sila, mentre il sindaco accusa lo Stato per le poche risorse per la sicurezza e le promesse che non sarebbero state mantenute dalle istituzioni. Valsamoggia:ai ladri e ne uccide uno È successo a, in Valsamoggia, provincia di Bologna, questa mattina all'alba: ildi una casa di campagna ha sorpreso alcune persone fuori dalla porta e ha reagitondo cinque colpi di pistola da una delle finestre dell'abitazione. Un, presumibilmente di 25-30 anni, è stato trovato privo di vita davanti alla casa. La moglie delha chiamato il 112 intorno alle 5 e i carabinieri si sono recati ...

Agenzia_Ansa : E' indagato il custode della villa di Bazzano nel Bolognese che questa mattina ha sparato ad alcuni ladri uccidendo… - stagliacollo : RT @ChiodiDonatella: LA #DIFESA È SEMPRE #LEGITTIMA #Bazzano - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: E' indagato il custode della villa di Bazzano nel Bolognese che questa mattina ha sparato ad alcuni ladri uccidendo un ra… -