Basket | Virtus Bologna-Olimpia Milano su Rai2 | dopo 15 anni la regular season di Serie A

(Di giovedì 5 dicembre 2019)settimane di trattative e dichiarazioni soprattutto sul fronte bolognese (per bocca dell’AD dellaLuca Baraldi), arriva la comunicazione ufficiale: SegafredoAX Armani Exchangegiocheranno la loro partita della sedicesima giornata del campionato diA con la diretta televisiva suil 29 dicembre alle 15.30. Sono passati 15dall’ultima volta in cui una partita di stagione regolare è passata su una delle reti generaliste della tv di Stato (Napoli-Reggio Calabria, 24 aprile 2004), prima di un lungo peregrinare per differenti lidi. In particolare, l’ultimo passaggio in diretta delladalle parti delle maggiori reti televisive italiane ci fu nel 2011, quando La7 si accordò per avere l’anticipo del sabato alle 18, salvo poi spostarsi nel giro di pochi mesi su La7d per ascolti non proprio ...

