Basket femminile | Eurolega 2019-2020 | Schio-Girona 58-55 | Lisec fa volare le venete in

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Una rimonta incredibile nel secondo tempo permette adi avere la meglio sue di agguantare Fenerbahce e Montpellier in vetta alla classifica. Una sfida equilibratissima, con le spagnole che cercano di scappare via fin da subito, con le padrone di casa che rispondono colpo su colpo, ma rischiano quello del ko nel secondo quarto, che si chiude a -7. Ma unaincredibile, 18 punti alla fine, e una De Shields finalmente incisiva fanno la differenza. Primo quarto che vede le due squadre sbagliare molto sotto canestro nei primi minuti. Così si deve arrivare al quinto minuto affinché le ospiti trovino il primo break sul 10-5.alza il livello in difesa, mentrecommette molti falli e un parziale di 7-0 in due minuti e mezzo dà il vantaggio alle italiane. A questo punto, però, le spagnole piazzano una tripla con Magali Mendy e alzano il ritmo e con un identico ...

