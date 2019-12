Basket | Eurolega 2019-2020 | la Stella Rossa apre la crisi dell’Olimpia Terzo ko

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Terza sconfitta consecutiva per l’Olimpia Milano in. Laespugna il Forum per edufficialmente laeuropea della squadra di Ettore Messina. Un ko maturato nel secondo tempo, complice un bruttoquarto da soli 10 punti per l’Armani Exchange. Per i serbi si tratta invece della terza vittoria di fila, con la formazione di Belgrado che si è rilanciata con l’arrivo di Sakota in panchina. Super prestazione di Lorenzo Brown, miglior marcatore della partita con 21 punti e per lasono fondamentali anche i 17 di Billy Baron. A Milano non bastano i 14 punti di Sergio Rodriguez, unico giocatore dell’Olimpia a chiudere in doppia cifra. La squadra di Messina ha pagato sicuramente l’assenza di Vladimir Micov ed una serata da solo sei punti per Luis Scola. Da segnalare anche l’infortunio di Nemanja Nedovic, con il ...

