Basket | Eurolega 2019-2020 | 12a giornata | i risultati del 5 dicembre Mike James premia

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Quattro partite si sono giocate nella notte diche questa sera ha mosso il continente nella sua versione cestistica. Oltre all’incontro che ha visto di fronte Milano e Stella Rossa, gli altri tre hanno offerto emozioni, numeri da capogiro e finali con il brivido. LA CRONACA DI MILANO-STELLA ROSSA CSKA MOSCA-ZALGIRIS KAUNAS 85-82 dts (9-17, 32-31, 51-50, 69-69) Il CSKA, anzi, rovina la quattrocentesima partita nell’moderna dello Zalgiris riuscendo ad evitare che venga espugnata la Megasport Arena. Nella seconda metà del primo quarto, dopo un certo equilibrio, i lituani scappano grazie al duo Geben-LeDay, mentre il CSKA fa parecchia fatica in attacco (9-17). Le cose cambiano nel secondo periodo, o meglio dopo i suoi primi quattro minuti. Strelnieks, Hines ed un validissimo Daniel Hackett (11 punti e 6 assist in quasi 28 minuti) guidano la rimonta ...

