Bari | scacco al clan Parisi decine di arresti all’alba di oggi | sequestrate armi da

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dalle prime ore di stamattina una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale, dei “Cacciatori di Puglia e dal Nucleo Cinofili è in atto. I Carabinieri, secondo le prime informazioni, hanno provveduto all’arresto didi capi e gregari dei potenti-Palermiti- Milella. Secondo un comunicato dei Carabinieri gli appartenenti ai“sono ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione in concorso di un arsenale, costituito da numeroseda fuoco, da guerra e comuni, talune anchedestine, nonché di migliaia di munizioni”. Glie le perquisizioni sono state disposte dal G.I.P. dia chiusura delle indagini della Direzione Antimafia.

