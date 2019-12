Banche | alcuni manager si fingono crocerossine ma sono veri speculatori Basta con questo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) J.P. Morgan (fondatore della Chase Bank) è stato tra i primi, all’inizio del secolo scorso, a fare una operazione di Pe, Private Equity. La vera diffusione di questa “strategia finanziaria” ha però trovato deciso sviluppo solo negli ultimi 30 anni. Nel mio lavoro di analista fidi bancario ne ho sentito parlare per la prima volta da un docente Bocconi all’inizio degli anni 80, e mi è apparsa subito una intelligente opzione di “salvataggio” di una azienda altrimenti destinata a fallire. L’idea di far interagire tutte le forze coinvolte nell’impresa allo scopo di migliorare la redditività e l’operatività dell’unità produttiva era ottima e, se attuata sotto la guida di abili ed esperti, poteva effettivamente dare, come in quel caso, ottimi risultati per tutti. Il caso a noi illustrato rientrava tra quelli classificati come “management buy-out” (Mbo): erano stati cioè i...

