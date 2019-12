Avete presente la scocciatura dei volantini? C’è chi la vorrebbe con gli SMS

tuttoandroid

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Secondo una indagine di mercato, gli SMS hanno un elevato tasso di apertura sono perfetti per la pubblicità e contribuiscono pochissimo all'inquinamento L'articololadei? C’è chi lacon gli SMS proviene da TuttoAndroid.

carmas75 : RT @mazzettam: Se pensate che sia strano che i renzisti siano ancora lì che piangono sul latte versato, è perchè non avete presente quelli… - cioccorana : avete presente quando l’unico posto in cui non vorreste stare è a casa ma l’unico posto in cui volete stare è casa? - lindoboludo : RT @gippu1: Avete presente quella storiella di Charlie Chaplin che una volta arrivò secondo a un concorso di sosia di Charlie Chaplin? Beh,… -