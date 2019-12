Aurora Ramazzotti compie gli anni | papà Eros emoziona il web con i suoi auguri

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Francesca Galici Per il 23esimo compleanno di, suo padreha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram un videonte di sua figlia quando, ancora bambina, intonava una delle sue canzoni più celebri Oggi, 5 dicembre,23. La prima figlia (e unica) figlia della coppia composta da Michelle Hunziker edin queste ore sta ricevendo tantissimi messaggi d'ma quelli di suo padre sono senz'altro tra quelli più graditi. Il cantante romano ha voluto omaggiare sua figlia pubblicando l'estratto di un video di tantifa. La clip è stata condivisa danel suo profilo Instagram e vede protagonista una piccolissimaintenta a intonare una delle canzoni più famose e romantiche di suo padre. “Per me per sempre”, questo il brano intonato da, risale alla primavera del 2000 e al ...

