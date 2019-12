Aurora Ramazzotti compie gli anni | la dedica di mamma Michelle FOTO

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019), la più grande delle figlie diHunziker, oggi23e laha voluto farle unadavvero speciale, condividendo uno scatto dida piccola.gli, ladiSono passati ormai 23da quando papà Eros cantava uno dei suoi brani più belli, l’, il brano scritto per la nascita della sua primogenita. Oggiglie suaha volutorle degli auguri davvero commoventi. La conduttrice, infatti ha condiviso su Instagram uno scatto dolcissimo di sua figlia e un lungo post che ripercorre la nascita della primogenita, avuta a soli 20: “Il mio Angelo…23oggi…ancora non riesco a crederci…sono le 8:05 del mattino… mi si erano appena rotte le acque nel silenzio di una clinica svizzera. …e tu stavi per ...

simoneferrigo : Tantissimi auguri ad Aurora Ramazzotti Eros Ramazzotti - Per Me Per Sempre (1080p hd) - Unf_Tweet : I dolcissimi auguri di Michelle per Aurora <3 #michellehunziker #auroraramazzotti @m_hunziker - StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1996 nasceva la conduttrice tv Aurora Ramazzotti , protagonista di X-Factor - -