Aurora Ramazzotti compie gli anni | gli auguri di Michelle Hunziker | ‘Sembravi una

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Festa grande in casa. Il 5 dicembre del 1996 veniva alla luce, primogenita died Eros. Da quel giorno sono cambiate tante cose, i due non sono più una coppia e hanno intrapreso percorsi di vita diversi, ma a unirli per sempre è proprio la giovane la cui venuta alla luce viene ricordata da mammacon un tenero scatto sui social. Glidiad“Il mio Angelo… 23oggi… ancora non riesco a crederci” scrive la, che ricorda il momento in cui è nata la figlia: “sono le 8:05 del mattino… mi si erano appena rotte le acque nel silenzio di una clinica svizzera e tu stavi per affacciarti a questo mondo. Ero la ragazza più felice dell’universo. Ti avevo portato sotto il cuore per 41 settimane (non ne volevi sapere di nascere si stava troppo bene al ...

