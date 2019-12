Aurora Ramazzotti compie gli anni | gli auguri di Michelle ed Eros

bigodino

(Di giovedì 5 dicembre 2019)gli, mammae papàhanno voluto darle i loro specialialla loro figlia su Instagram. Le loro dolci parole hanno colpito il cuore di tutti. Il primo pensiero di entrambi di oggi è stato sicuramente il compleanno della loro figlia nata nel culmine di una storia d’amore che in molti oggi ancora ricordano. La dolce dedica diHunziker per il compleanno di sua figlia. La showgirl ha voluto raccontare quel giorno di 23fa in cui ha messo al mondo sua figlia, glisono accompagnati da una foto in cui si vedeancora piccolissima: “Il mio Angelo…23oggi…ancora non riesco a crederci…sono le 8:05 del mattino… mi si erano appena rotte le acque nel silenzio di una clinica svizzera e tu ...

VanityFairIt : Quanto amore, Aurora - runvaway : auguri alla mia gemella ovvero Aurora Ramazzotti - austinslady_ : io, orestino e aurora ramazzotti condividiamo il compleannooo -