Atletica | Alex Schwazer chiede la sospensione della squalifica per doping! Il marciatore

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ha chiesto ladi otto anni per doping. Il TAS aveva inflitto uno stop alnell’estate 2016 alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016 ma, dopo che il Gip di Bolzano ha ritenuto plausibile l’ipotesimanipolazione delle urine usate per il controllo antidoping, l’altoatesino ha chiesto questa. A comunicarlo è stato il suo avvocato Gerhard Brandstatter. Il 34enne ha presentato ufficialmente un’istanza al Tribunale FederaleSvizzera e ora spera che la sua richiesta venga accolta in modo da poter tornare in strada e competere nella marcia dopo aver già vinto l’oro nella 50 km alle Olimpiadi di Pechino 2008: riuscirà davvero ad avere la possibilità di gareggiare a Tokyo 2020? Sarebbe davvero un clamoroso colpo di scena, l’azzurro vuole crederci fino in fondo e nel frattempo continua ...

