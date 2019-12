Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack | Tutti i dettagli sul pre-order

gamerbrain

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno svelato nuovissime informazioni – inclusi isul pre-– dell’, in arrivo il 14 gennaio 2020 per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Windows PC tramite Steam®. La trilogia amata dai fan include:Ayesha: The Alchemist ofDX,Escha & Logy: Alchemists of theSky DX eShallie: Alchemists of theSea DX, e questi titoli saranno venduti singolarmente o raggruppati in un ‘’ ” speciale contenentee tre i giochi a un prezzo scontato. Gli alchimisti desiderosi di iniziare la loro avventura nella terra del, o di visitare nuovamente il magico mondo di, possono effettuare il pre-digitale dei tre titoli, acquistandoli separatamente o in gruppo tramite il. I ...

