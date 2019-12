Assegno divorzio | importo maggiore per chi rinuncia a studiare

termometropolitico

(Di giovedì 5 dicembre 2019)per chiCome al solito, quando si verte in materia di rottura del legame matrimoniale ed annesso, la giurisprudenza – specialmente quella della Cassazione – risulta determinante con il suo indirizzo ed i suoi orientamenti. In sostanza, le sentenze e provvedimenti in materia integrano il dettato generale della legge, traendo spunto dalle vicende concrete emerse in corso di causa. Vediamo allora qual è il punto della giurisprudenza nello specifico caso dell’, versato all’ex-coniuge cheper fondati motivi. Come funziona in questi casi? Se ti interessa saperne di più su TFR e sentenza di, quanto spetta al coniuge e suddivisione, clicca qui.all’ex eagli studi: la vicenda È stata la Suprema Corte – in ...

QGiuridico : L’assegno divorzile spetta anche se la ex moglie ha rifiutato nuove offerte di lavoro #divorzio… -