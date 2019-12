Asd Pallamano Benevento | il 2019 si chiude con la sfida con il Teramo

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiUltima gara delper la formazione maschile, che coincide anche con la prima gara del girone di ritorno; anel pomeriggio di sabato, arriverà il forteguidato da coach Marcello Fonti. Gara da non sottovalutare per Chiumiento e compagni, i teramani attualmente sono secondi in classifica con ben 11 punti e possono contare su un bel mix di giocatori; dagli esperti Andrea e Pierluigi Di Marcello fino ai giovani De Angelis, Di Giuseppe o Novelli. In casa giallorossa c’e’ voglia di riscattare la sconfitta subita nella gara di andata, e la vittoria ottenuta nel turno scorso contro l’Alcamo, ha sicuramente dato maggiore consapevolezza di forza ai ragazzi di coach Boglic. Torna in campo anche la formazione femminile, per Simaldone e compagne è prevista la difficile trasferta a Conversano. Le pugliesi non hanno bisogno di presentazioni, la ...

