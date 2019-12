Ascolti tv | dati Auditel mercoledì 4 dicembre | All Together Now torna e vince su Fratelli

tvzap.kataweb

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La prima puntata della seconda edizione di ‘AllNow ‘ su Canale 5 si è aggiudicato il prime time dicon 2.706.000 telespettatori e il 16.5% di share.tv prime time Al secondo posto ‘unici‘ su Rai1, con 2.431.000 spettatori e l’11% di share. Al terzo posto ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3 con 2.283.000 spettatori e l’11.2% di share. A seguire, tra gli altridi prima serata: l’ultima puntata di ‘Volevo fare la Rockstar’ su Rai2 (1.556.000 spettatori, share 7.2%), ‘Oblivion’ su Italia 1 (1.263.000 spettatori, share 6%), ‘#CR4 – La Repubblica delle Donne’ su Rete4 (820.000 spettatori, share 4.4%), ‘Atlantide’ su La7 (505.000 spettatori, share 2.8%), ‘X Factor 13’ su Tv8 (419.000 spettatori, share 2.1%), ...

bradeepo : Giornata così tesa e ambigua da nascondermi dietro al computer e pretendere di nutrirmi con delle caramelle Golia r… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 4 dicembre tutti i dati: All Together Now 2,7 milioni, Fratelli Unici 2,4, Chi l’ha visto? 2,3, Volevo f… - zazoomnews : Ascolti Barbara d’Urso contro Antonella Clerici: i dati del pomeriggio - #Ascolti #Barbara #d’Urso #contro -