kontrokultura

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Glitv di ieri sera, mercoledì 42019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la prima puntata di AllNow cone J-Ax. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il film … L'articolotv 4, AlChiambretti proviene da KontroKultura.

Raiofficialnews : #Report supera 1,8milioni di spettatori. Record stagionale di share per #StorieItaliane. Ottimo esordio per… - KontroKulturaa : Ascolti tv 4 dicembre: Michelle Hunziker vincente, Al Together parte bene, cala Chiambretti - - LinkageADV : RT @tvzoomitalia: #AscoltiTv 4 dicembre vince All Together Now con il 16,53%, seguono Fratelli Unici e con l’11,01% e Chi l’ha visto? con l… -