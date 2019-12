Ascolti Michelle Hunziker | arrivato il primo verdetto per All Together Now

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019) AllNowbatte Rai1 e vince la serata Mercoledì 4 dicembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di AllNow. Glisono stati dalla parte di. Sono stati 2.706.000 telespettatori, pari al 16,5% di share, a vedere il game show musicale tornato anticipatamente sulla rete ammiraglia del Biscione, rispetto a quanto era stato stabilito dai palinsesti di Mediaset. La verve die la sua proverbiale allegria si sono diffuse nello studio e la conduttrice è stata accolta da un caloroso applauso del pubblico.è riuscita a vincere la serata e a battere Rai1 che ha trasmesso Fratelli Unici, visto da una media di 2.431.000 telespettatori, pari a 11 punti percentuali. La seconda edizione di AllNow si è presentata con qualche miglioria: sono stati ridotti i commenti prima ...

KontroKulturaa : Ascolti tv 4 dicembre: Michelle Hunziker vincente, Al Together parte bene, cala Chiambretti - - ZeusMega : Resta un bel programma pulito e per tutta la famiglia, Michelle bravissima come sempre.Unica cosa che non mi è piac… -