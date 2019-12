Arriva in Italia Sesderma | la pelle si cura con le nanotecnologie

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Milano, 5 dic. (askanews) – Sbarca in, marchio spagnolo che si occupa da 30 anni di bellezza edellacreato dal dermatologo Gabriel Serrano. Presente già in 80 Paesi al mondo, ora punta sul mercatono, riferimento per la cosmetica mondiale. “L’è un Paese molto importante per la moda, i trend, la cosmesi, la bellezza, il design – ha spiegato Serrano, a Milano per il lancio di– le donnene si prendono moltadella loroe del loro corpo”. La bellezza trasmette agli altri quanto sei felice, ha aggiunto Serrano, che basa i suoi prodotti sull’uso delle. “Molti dei prodotti non penetrano la– ha spiegato – Abbiamo bisogno di qualcosa che penetri e ci riusciamo in diversi modi grazie alle, usando i nano liposomi per rilasciare il ...

