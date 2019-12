Arriva il primo trailer di The Outsider su HBO | nuova miniserie dal best seller di

optimaitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) LaThe, su HBO dal 12 gennaio, ha finalmente un. Ispirata all'omonimo romanzo di Stephen King, questo nuovo crime drama dai toni horror segue le indagini sul raccapricciante omicidio di un ragazzino e la forza misteriosa che aleggia attorno al caso. Il debutto, come detto, è fissato per il 12 gennaio con due episodi e vede il detective Ralph Anderson condurre le indagini sul caso dell'undicenne Frankie Peterson, il cui cadavere mutilato viene rinvenuto nei boschi della Georgia. Le misteriose circostanze attorno all'orrendo crimine convincono il detective Anderson – ancora sconvolto per la perdita del figlio – a coinvolgere l'investigatore privato Holly Gibney, nella speranza che le sue straordinarie abilità lo aiutano a spiegarsi l'inspiegabile. Il personaggio di Holly Gibney torna dunque dopo essere apparso nella trilogia di Bill Hodges, adattata nella ...

TgrRaiTrentino : Arriva anche in Trentino il partito di Carlo Calenda, #Azione. Ci sta lavorando l'ex sottosegretario Mario Raffaell… - Jade_Mary_75 : A Cagliari arriva il primo 'NapBar', il locale dove si fa il riposino - speciale_luca : RT @MunaronLuisella: AXEL Qualcuno vuole regalarmi il mio primo natale a casa? Non so nemmeno cosa sia un Natale, non so come sia una casa… -