Arrestato uno scafista sudanese | intascò mille euro per migrante

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roberto Chifari I racconti dei passeggeri hanno incastrato unoche aveva attraversato con un gommone 60 migranti arrivati poi a Pozzallo. Ogni passeggero aveva pagatoa testa La polizia ha sottoposto a fermo uno cittadinodi 27 anni, presuntoaccusato di aver favorito l'ingresso clandestino nel territorio italiano di 60 migranti a bordo di un gommone sovraffollato ed in pessime condizioni, tratti in salvo dalla nave "Ocean Viking". Secondo il racconto dei testimoni, che per il viaggio avevano pagato fino aciascuno, l'imbarcazione era partita dalle coste libiche, affrontando la traversata nonostante le avverse condizioni meteo. Ieri mattina, immediatamente dopo l'arrivo della nave, i migranti sono stati trasferiti nell'hotspot di Pozzallo e gli investigatori hanno accertato nel giro di poche ore le responsabilità del ...

