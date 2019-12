Antonella Clerici | ecco perché è perfetta per lo Zecchino D’oro | 2 motivi

gossipetv

(Di giovedì 5 dicembre 2019), la conduttriceper loD’oro.è tornata in Rai, guidando loD’oro che per la conduttrice milanese è un modo per ripartire, per riprendere una carriera che era stata messa in standby. Così laè finita nuovamente a farsi illuminare dalla luce dei riflettori, conducendo un … L'articoloper loD’oro: 2proviene da Gossip e Tv.

FassioAlberto : RT @bubinoblog: Il ritorno di Antonella Clerici viene premiata con il 15% e sfiorando i 2 milioni di telespettatori, ovvero il programma pi… - AngryMercurio : RT @MasterAb88: Barbara D'Urso batte anche Antonella Clerici. VITTORIA NETTA per #Pomeriggio5 che realizza il 17,5% contro #Zecchino62 al 1… - LeNewsCheVuoiTu : Antonella Clerici torna in Rai con Lo zecchino d'oro e Stefano De Martino nella giuria -