Anticipazioni Uomini e donne | Veronica Burchielli lascia il trono con Alessandro Zarino

tvzap.kataweb

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Fregatene. Fai la tronista”: con queste parole pronunciate da Maria De Filippi era iniziato il percorso disulla sedia rossa del programma di Canale 5 dopo che, allora tronista, era stato praticamente mandato via con in mano il due di picche diche gli aveva detto di no al momento della scelta un po’ improvvisata. Eppure nelle nuove puntate delclassico registrate mercoledì 4 dicembre è successo l’ennesimo colpo di scena.ilMa facciamo un passo indietro: prima di tutto questo laaveva già espresso i propri dubbi dal momento che in testa aveva ancora, e dato che lui non era tornato per corteggiarla aveva fatto sapere che probabilmente sarebbe stata lei ad andare da lui a Napoli, pur tra le critiche di buona parte dello studio del dating show. Ora il sito ...

fainformazione : Anticipazioni Uomini e donne. Giovanna Abate mette alle strette Giulio Raselli , basta tarantelle E veniamo quindi… - fainfocultura : Anticipazioni Uomini e donne. Giovanna Abate mette alle strette Giulio Raselli , basta tarantelle E veniamo quindi… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: “Basta fare spoiler!1!1!1!!11” tiè beccatevi tutte le anticipazioni e ncerompete il cazzo -