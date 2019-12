Anticipazioni Un posto al sole del 5 Dicembre | ecco cosa accadrà

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, Giovedì 52019, su RaiTre dalle ore 20.30dove eravamo rimasti: Diego ha lottato per guadagnarsi la sua libertà, ma l’avvocato Leone non farà sconti pur di proteggere il figlio dalla galera. Diego pensa alla grossa somma di denaro offerta dall’avvocato e non sa se dichiararsi colpevole in tribunale. Lui vuole ricominciare all’estero lontano da tutto e tutti, lo farà con i soldi di Aldo? Marina ha conosciuto lo zio del suo compagno. Lo zio non terrà per sé lo sdegno verso Marina, figlia di Arturo, l’uomo che lui e la sua famiglia hanno utilizzato per anni come capro espiatorio. Giulia e Angela sono sconvolte perché Clara gli ha raccontato di come Alberto ha abusato di lei. Le due consiglieranno di andare a denunciare Alberto.Unaldel 5...

