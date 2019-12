Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La macchina organizzativa del Festival diè ormai ben avviata. Per la settantesima edizione della rassegna canora, che si svolgerà dal 4 all’8 febbraio, il direttore artistico Amadeus vuol fare le cose in grande. In questi giorni sta scegliendo i cantanti che parteciperanno alla gara tra i Big. Gli interpreti saranno annunciati dal conduttore il 6 gennaio, durante la puntata speciale dei Soliti ignoti, dedicata alla Lotteria Italia, mentre i Giovani saranno selezionati in uno speciale, condotto sempre da Amadeus, il prossimo 19 dicembre. Si lavora alacremente anche sugli ospiti e sulle figure femminili che accompagneranno il presentatore sul. Di certo non mancherà Fiorello che, secondo alcune indiscrezioni apparse nei giorni scorsi, potrebbe anche condurre un Dopo Festival su RaiPlay: lo showman ha già confermato da tempo la sua presenza, anche se non ha ...

vincecamaggio : Anticipazioni Sanremo 2020: ipotesi Monica Bellucci sul palco dell’Ariston - MastrotekPino : Sanremo 2020: Chiara Ferragni prossima valletta? Ecco cosa dice il Codacons - AnnaGMorandino : Paola Ferrari umilia Diletta Leotta: In tv solo per le forme, a Sanremo vorrei... -