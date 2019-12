Anna Foglietta | film Storia di Nilde Iotti | “Ho consumato i suoi video”

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019)di’ stasera su Rai1. L’attrice: “Hovideo rivedendoli” Andrà in onda oggi, giovedì 5 dicembre, in prima serata su Rai1 ildi, che narra, appunto, ladi, interpretata da. E proprio aspettando la messa in onda del(in prima visione), la protagonistasi è raccontata con alcune dichiarazioni pubblicate sulle pagine del numero di TelePiù uscito in edicola la settimana scorsa, con le quali ha raccontato come ha fatto per prepararsi ad interpretare la prima donna Presidente della Camera dei Deputati. Sul ruolo diha infatti dichiarato: Ho studiato molto sulle fonti scritte e sui video in circolazione, che hoa furia di rivedere. Per‘privata’, invece, ho parlato a lungo con ...

repubblica : Nilde Iotti, una storia italiana. Anna Foglietta: 'Le dobbiamo tanto, dovremmo onorarla di più' [aggiornamento dell… - Fiorello : La vita di coppia degli attori. @anna_foglietta #vivaraiplay - vivaraiplay : Stasera a #VivaRaiPlay una stupenda @anna_foglietta d'autunno, la luce di @tommiparadiso e tanti altri ospiti...… -