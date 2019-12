Anna Foglietta a Vieni da me Balivo contro un ballerino | “Non farlo!”

Anna Foglietta - film Storia di Nilde Iotti : “Ho consumato i suoi video” : Nilde Iotti, film ‘Storia di Nilde’ stasera su Rai1. L’attrice Anna Foglietta: “Ho consumato i suoi video rivedendoli” Andrà in onda oggi, giovedì 5 dicembre, in prima serata su Rai1 il film Storia di Nilde, che narra, appunto, la Storia di Nilde Iotti, interpretata da Anna Foglietta. E proprio aspettando la messa in onda del film (in prima visione), la protagonista Anna Foglietta si è raccontata con alcune ...

Storia di Nilde - l’incredibile trasformazione di Anna Foglietta : “Dovremmo onorarla di più” : A vent’anni dalla scomparsa di Nilde Iotti (4 dicembre 1999) e a quarant’anni dalla sua nomina a Presidente della Camera dei Deputati, va in onda giovedì 5 dicembre in prima serata su Rai1 la docu-fiction “Storia di Nilde” interpretata da Anna Foglietta (Nilde Iotti), Francesco Colella (Palmiro Togliatti) Linda Caridi (RosAnna) e Vincenzo Amato (nel ruolo di Enrico Berlinguer). “Dobbiamo tantissimo a Nilde Iotti – dice Anna Foglietta ...