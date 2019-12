Amanda Lear e la rivelazione | “Ho tante spese | ho bisogno di soldi”

thesocialpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ancheha ricevuto il battesimo del palco di Piero Chiambretti, teatro di grandi confidenze più o meno hot da parte di vip di ogni sorta.si è lasciata andare a racconti sul suo passato, sui suoi amori, sulla sua identità di genere ( un tema fortemente chiacchierato in passato) senza evitare cenni al presente. Tra cui un ironico (o non troppo?) cenno alla sua condizione economica. Maschio o femmina? Questione di marketing La sua sessualità, o meglio i dubbi sulla sua identità di genere, sono stati motivo di dibattito lungo e tortuoso nei decenni. La, dal canto suo, non ha mai voluto dare precisazioni ed un po’ di tempo fa aveva già spiegato di essere stata proprio lei a muovere le fila del gossip, cavalcando l’onda e aumentando le voci lei stessa. Da Chiambretti, ha dichiarato: “Ho fatto tutto io. Con la mia voce particolare si poteva credere che ...

