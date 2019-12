Alvaro Morte nella nella nuova serie Amazon La Ruota del Tempo | la saga epica di Robert

optimaitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ci sarà ancheLadel- titolo originale The Wheel of Time - basata sulladi libri fantasy scritti nell'arco di oltre un ventennio daJordan.Studios ha annunciato che il protagonista de La Casa di Carta e gli attori Hammed Animashaun, Alexandre Willaume e Johann Myers si sono uniti al cast della. I nuovi nomi si aggiungono a quelli di Rosamund Pike (la protagonista del film Gone Girl - L'Amore Bugiardo), Josha Stradowski, Marcus Rutherford e Zoe Robins, che erano già stati annunciati in precedenza. La, ambientata in un mondo epico e magico in cui unadelintesse il Disegno delle Ere utilizzando le vite degli uomini come suoi fili, racconta le avventure di Moiraine, interpretata dalla Pike: membro dell'organizzazione tutta al femminile di entità magiche Aes Sedai, è colei che nei primi ...

OptiMagazine : .@AlvaroMorte nella nella nuova serie #Amazon #LaRuotaDelTempo, la saga epica di #RobertJordan… - badtasteit : #TheWheelofTime: #AlvaroMorte e altri tre attori nel fantasy di #Amazon - sabir_es : RT @occnovas: 'Il es dangerosi, puella. Mem incageat, con Aes Sedai vigilante le chascun minute, il resta tam dangerosi quam un lupo.' Alva… -