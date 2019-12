“Altrove” | il ristorante nato da un progetto del Cies

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma, 5 dic. (askanews) – È undall’ampio respiro quello di Altrove che chiama in causa, intorno allo stesso tavolo, solidarietà, formazione e cucina. La parola d’ordine di Altrove è mantenere le ‘Porte aperte sul mondo’. In esso è racchiusa la mission di questoe luogo di formazione, voluto dalOnlus – Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo – che, tramite MaTeMù, il centro di aggregazione giovanile, ha dato vita ad un percorso gratuito di formazione per diventare aiuto-cuoco, aiuto-pasticcere e operatore di sala-bar. Sessanta i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, italiani e stranieri, che finora hanno avuto accesso al percorso di studi denomiMaTeChef e finanziato da Costa Crociere Foundation con il contributo dell’8xmille della Chiesa Valdese, il prestito agevolato di Banca Prossima, la ...

