Almanacco del 05-12-2019 ore 07 | 30

(Di giovedì 5 dicembre 2019)del giorno ed è martedì no ma per fortuna è già giovedì e giovedì 5 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi iniziamo un po’ così andiamo un po’ all’indietro nel tempo perché oggi la chiesa ricorda San Basso di Nizza vescovo e Martire San Dalmazio di Pavia è San Saba archimandrita una giornata che ci porta immediatamente nel nel tempo perché proprio nel proprio questo giorno nel 1901 nasceva l’uomo che riusciate i propri sogni su pellicola 8 mm tirando fuori tutta la poesia della settima arte siamo parlando di zio Walt Disney facciamo gli auguri anche a Maurizio Crozza a Roberto Capua nel maine133 finisce il proibizionismo in America in America si riprese la libertà di bere cosa Meno nobile di alzare troppo il gomito invece il viaggio vero e proprio ci porta in quel 5 dicembre del 1484 Quando inizia la caccia alle streghe Esatto recita un passo ...

