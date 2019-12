All’asta le maglie e non solo dei campioni dello sport

gqitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Oggi vanno all’asta le(e non) dei. Quindi, scaldate le dita per aggiudicarvi un vero pezzo unico. Certo, per farlo ci vuole un budget adeguato.Memorabilia è il paradiso dei collezionisti del settore e ogni volta che annuncia una nuova asta c’è chi inizia a perdere il sonno. Ora l’attesa sta per terminare, il 5 dicembre alle 15 la casa Bolaffi batterà sul web 365 pezzi rari, rarissimi, unici. Ma vediamone qualcuno nel dettaglio. All'asta la maglia di Pelé Per tanti è stato il più grande calciatore di tutti tempi. E ora potreste presentarvi al campo di calcetto con gli amici indossando una sua maglia. Per l’esattezza quella che l’immenso Pelé utilizzò per affrontare la Jugoslavia a Rio de Janeiro il 18 luglio del 1971. Certo, per sfoggiarla dovreste mettere pesantemente ...

