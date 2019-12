Alena Seredova e Bianca Atzei | ‘sfida’ a colpi di centimetri

thesocialpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tradi: uno scatto postato dall’ex moglie di Buffon infiamma il web, accompagnato da un’ironica didascalia che ha scatenato un’ondata di like e commenti. La risposta della cantante sarda non si è fatta attendere: “Disgraziata“.: lo scatto conUna foto diha fatto impazzire i fan, compresi quelli della cantante sarda. Il motivo? Il sipario divertente sulla loro altezza: la modella ha lanciato un simpatico messaggio sui social: “Giuro che non sono in punta di piedi“, mentre si ‘confronta’ con l’artista a suon di. Visualizza questo post su Instagram Giuro che non sono in punta dei piedi

