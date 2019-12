Al parco dello Stelvio la Carta europea del turismo sostenibile

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tra le 34 aree protette italiane certificate come destinazioni turistiche sostenibili, 110 in totale in Europa, da ieri c’è anche ilnazionale. Si è svolta a Bruxelles, presso il Comitato Europeo delle Regioni, la cerimonia di consegna aldelladel(Cets) nelle Aree Protette. Questo riconoscimento di Europarc Federation attesta il processo partecipativo di uncon gli operatori turistici con l’obiettivo di diventare destinazioni turistiche sostenibili. Per il vicepresidente della Provincia, Mario Tonina, “la folta presenza, tra i premiati, di parchi italiani testimonia un percorso di crescita del nostro Paese sui temisviluppo. In questo percorso il Trentino, che con locompleta la certificazione di tutto il sistema provinciale delle aree protette, si conferma come ...

