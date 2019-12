Adriano riceve il Tapiro d’Oro per gli ascolti bassi | la risposta del cantante

trendit

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Altra puntata di Striscia La Notizia, altrod’Oro consegnato da Valerio Staffelli. Durante il corso della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 alle ore 20.35, ild’Oro ha raggiuntoCelentano. La motivazione non è certo meritevole: il programma Adrian, infatti, si è rivelato un flop a causa dei. A niente sono valse le ospitate di personaggi famosi del panorama artistico italiano: Adrian non ha raggiunto lo share sperato. Queste le parole del diretto interessato Tutte le cose nuove hanno un impatto difficile all’inizio, è per questo che glisono più, perché lì dentro c’è il futuro Poi Celentano ha spiegato il motivo della pausa dello show avvenuta prima dell’estate E’ stata una scelta obbligata. C’è venuta la bronchite a me e a Claudia. Ci sono state delle polemiche. Abbiamo dovuto mettere ...

