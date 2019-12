Adrian | le anticipazioni dell' ultima puntata

Adrian : ospiti e anticipazioni di stasera 5 dicembre 2019 : Adrian: ospiti e anticipazioni di stasera 5 dicembre 2019 È giunto il momento per Adrian di salutare i telespettatori di Canale 5. Il chiacchierato show, in onda oggi 5 dicembre 2019 dalle 21.20, approda al suo ultimo appuntamento ma probabilmente farà discutere ancora per molto tempo. Dopo un percorso discontinuo, fatto di pause, cambi di programma e modifiche al format, si conclude quindi il ciclo di live di Celentano e la serie animata ...