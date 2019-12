kontrokultura

(Di giovedì 5 dicembre 2019)De: la rivelazione al TG5 Qualche giorno faDesi è recata nello studio del TG5 rilasciato delle dichiarazioni davvero clamorose ed inaspettate. La conduttrice pavese senza ombra di dubbio è uno dei volti più amati ed apprezzati del piccolo schermo italiano. Infatti da oltre 20 anni la moglie … L'articolo ‘Addio a C’èper Te…?’:De, lae ilproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : 'Addio a C'è Posta per Te...?': Maria De Filippi è stanca, la confessione e il cambiamento - - staplica : @padre_pinella @GiuseppeMammino @DAVIDPARENZO @FratellidItaIia @repubblica Non ti esaltare, c'è poco da ribattere.… - federico_guella : RT @Acidelius: MES, Eurogruppo: È già stato tutto concordato a livello politico lo scorso Giugno. Non c'è nulla da rivedere. Addio #Giusep… -