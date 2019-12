Abruzzo | consigliere leghista contro Conte | «Un tempo l’alto tradimento si puniva con la

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L’atteggiamento disul Mes è «altoagli interessi nazionali» e «indi guerra era punito con la fucilazione alle spalle». Sono queste le opinioni di Simone Angelosante,regionale abruzzese della Lega, che ha diffuso in diversi post e commenti su Facebook. Ex Alleanza Nazionale, è attualmente anche sindaco di Ovindoli (L’Aquila). E sono diversi i post – raccolti da HuffingtonPost prima che venissero oscurati dal gestore della pagina – in cui vengono espresse opinioni a dir poco marcate. «Fino a quando il popolo con il populismo non impicca i banchieri», scrive in un altro commento. «È già successo, lo sai?». Huffington Post Screen del profilo di Simone Angelosante I commenti diffusi dai media hanno scatenato polemiche, tanto da aver suscitato la reazione del diretto interessato. «Non ho detto che bisogna impiccare i ...

