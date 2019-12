A Natale sosteniamo la ricerca sui tumori pediatrici di Fondazione AIRC

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini e ragazzi fino a 14 anni e 800 adolescenti di 15-18 anni, ma grazie agli straordinari progressi raggiunti da medici etori, l’82% dei bambini e l’86% degli adolescenti è in vita cinque anni dopo la diagnosi*. Per molti piccoli pazienti che soffrono di malattie rare e ancora difficili da curare mancano però terapie specifiche, formulate sulla base di studi dedicati. Per questo, solo nel 2019, ha destinato allasuioltre 6 milioni euro per circa 70 progetti e borse di studio, con l’obiettivo di sviluppare terapie sempre più efficaci, personalizzate e meno tossiche per i piccoli pazienti. Per partecipare e sostenere con continuità l’impegno deitori, possiamo scegliere i regali e gli auguri dididisponibili sul sito La novità: una bottiglia da 500 ml di ...

U2supermercato : Con #Unes e @LILTMilano #Natale significa #solidarietà! Anche quest’anno sosteniamo la Lega Italiana per la Lotta c… - AngeloDipa91 : Sosteniamo #YOUth, le felpe dei ragazzi del Progetto Giovani della Pediatria Oncologica di @IstTumori, coordinati d… - babbosettete : Arriva il Natale e le cene con parenti ed amici e vien voglia di fuggire via per sopravvivere alle feste Milioni d… -