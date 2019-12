19enne morta di meningite fulminante | 7 persone sotto inchiesta

thesocialpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Veronica Cadei, studentessa universitaria di 19 anni, èall’alba di martedì per una. La Procura ha aperto un’per verificare la corretta condotta dei medici nel caso della ragazza, originaria della provincia di Bergamo. Ricoverata per una gastroenterite La vicenda ha profondamente scosso e addolorato non solo i genitori, ma anche i compagni dell’Università Cattolica di Brescia. Veronica Cadei, infatti, ha iniziato a sentirsi male dalla mattina di lunedì, mentre sedeva tra in una delle aule. Ad accompagnarla in ospedale, un compagno: “Le ho proposto di accompagnarla a casa, ma in macchina sembrava si addormentasse“. Le parole sono di Federico Lancini, coetaneo intervistato dal Corriere della Sera che ha deciso quindi di portarla al pronto soccorso.Agli Spedali Civili di Brescia i medici hanno riferito ai genitori di una sospetta gastroenterite ...

SaluteLab : ?? 19enne morta di meningite, sette medici indagati per omicidio colposo. Le ultime. LEGGI?? - NewSicilia : #Notiziedall'Italia - Doveva essere una giornata spensierata, tra il bianco della neve e il fascino della montagna… - RADIOBRUNO1 : La giovane è stata colpita da febbre alta lunedì pomeriggio poi ieri mattina è morta in ospedale #Brescia #Bergamo… -