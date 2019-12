anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutodiistituzionali per il. Venerdì alle ore 15 ildella Salute, Roberto, sarà infatti a San Marco dei Cavoti per presenziare a un convegno. Il giorno successivo toccherà invece a Vincenzo De. Ildella Regione Campania sarà al Rummo di Benevento per una serie di inaugurazioni riguardanti risonanza magneica, info point nei padiglioni e videosorveglianza. L'articolodinelile ilDeproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Weekend di #Visite nel Sannio: arrivano il Ministro #Speranza e il Governatore De Luca **… - MattiaFilanti : @BorgonzoniPres Beh certo . I colleghi che lavorano nell’SSN sotto organico , sotto pagati , con centinaia di giorn… - BnB_Ferroviere : #30Novembre, seconda giornata di eventi per #ManifattureAperte a Milano. I luoghi della manifattura milanese aprono… -