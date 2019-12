Vortice mediterraneo verso il Centro-sud

Vortice ciclonico Mediterraneo : nubifragio e tromba d'aria a Licata : Il Vortice ciclonico Mediterraneo annunciato per oggi in Sicilia ha già trasformato le strade di Licata in fiumi in piena. nubifragio e tromba d'aria

Meteo : intenso Vortice ciclonico nel Mediterraneo - maltempo in Italia : Com'era nelle attese, il tempo sta peggioramento sensibilmente su molte delle nostre regioni per effetto di un vasto vortice di bassa pressione in formazione nel Mediterraneo occidentale. Questo...

Maltempo e temporali in Sicilia - in arrivo un Vortice afro mediterraneo : Un vortice ciclonico afro mediterraneo porterà da oggi, giovedì 25 ottobre, una nuova ondata di Maltempo in Sicilia. Lo annunciano le previsioni meteo

Vortice mediterraneo sulle regioni occidentali a partire da Mercoledì sera : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Ben trovati amici il peggioramento che interessa da giorni il Nord-ovest si è finalmente esaurito a causa del rinforzo dell’Anticiclone Africano sulla penisola. Questa perturbazione però sempre bloccata ad ovest si sta riorganizzando dando vita ad un Vortice depressionario sulla Spagna orientale. La genesi sarà sempre tra l’incontro dell’aria polare ...

Vortice mediterraneo sulle regioni occidentali a partire da Mercoledì sera : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Ben trovati amici il peggioramento che interessa da giorni il Nord-ovest si è finalmente esaurito a causa del rinforzo dell’Anticiclone Africano sulla penisola. Questa perturbazione però sempre bloccata ad ovest si sta riorganizzando dando vita ad un Vortice depressionario sulla Spagna orientale. La genesi sarà sempre tra l’incontro dell’aria polare ...