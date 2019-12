Vomero | commercianti accendono le luci di Natale ma manca il piano traffico

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutidi Ornella d’Anna Napoli – Domenica prossima anche ilsarà illuminato a festa. Con l’adesione di oltre 650 attività commerciali e 30 strade interessate, partirà infatti dall’8 dicembre il progetto “Illumina il quartiere”: “Più luce, di certo, ma anche più bellezza e, ci auguriamo, più sicurezza” – ha detto il presidente di Municipalità, Paolo De Luca, che ha auspicato maggiori controlli nella zona e, soprattutto, unadeguato. Per il momento, non sembra sia previsto alcuno “stravolgimento” in tale senso e il rischio è che la congestione di auto possa provocare la paralisi dell’intera zona, con importanti ripercussioni anche sulle vendite: “Non sempre c’è stata la dovuta attenzione anche da parte del Comune per una realtà che rappresenta uno dei più grandi centri commerciali naturali d’Europa” – ha aggiunto De Luca -. “Ilin ...

